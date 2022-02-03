3 февраля прием граждан проведет Светлана Вайсера
9 0
3 февраля 2022 с 17.00 до 19.00
на базе общественной приемной Первомайской районной организации г. Бобруйска РОО «Белая Русь» в рамках разъяснений положений проекта изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь прием граждан проведет депутат Могилевского областного совета депутатов Светлана Ивановна Вайсера
Адрес: г. Бобруйск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 25, каб.103
телефон 70-02-91
Читайте
также
также
-
3 февраля прием граждан проведет Светлана Вайсера
-
Создание 99 участков для голосования завершено в Бобруйске
-
Акция «Навстречу референдуму» началась на предприятиях холдинга «Белавтомаз»
-
Профсоюзный лидер Сергей Потапенко уверен, что обновленная Конституция действительно будет народным волеизъявлением и станет основой государственности, настоящим и будущим Беларуси
-
Председатель Белорусского профсоюза работников государственных и других учреждений Сергей Потапенко встретился с коллективом учреждения по хранению материальных ценностей «Поречье»
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости