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3 февраля прием граждан проведет Сергей Анатольевич Анюховский

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3 февраля прием граждан проведет Сергей Анатольевич Анюховский

3 февраля 2022 года в Бобруйском городском исполнительном комитете (пл.Ленина, 2 этаж, каб.211) с 08:30 до 10:30 прием граждан, их представителей, представителей юридических лиц проведет член Совета Республики Национального собрания седьмого созыва Республики Беларусь  Сергей Анатольевич Анюховский.

Предварительная запись на прием осуществляется по телефону 68-00-29 с 09.00 до 12.00 с 14.00 до 16.00.

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