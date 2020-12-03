3 декабря – международный день инвалидов

В 1992 году в конце Десятилетия инвалидов Организации Объединенных Наций (1983—1992) Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией 47/3 провозгласила 3 декабря Международным днем инвалидов (International Day of Disabled Persons), с целью продвижение прав инвалидов во всех сферах общественной жизни, а также привлечение внимания широкой общественности к проблемам инвалидов.

Указанное десятилетие было периодом повышения информированности и принятия мер в целях улучшения положения инвалидов и обеспечения для них равных возможностей. Позднее Генеральная Ассамблея ООН призвала государства-члены ООН ежегодно проводить мероприятия в ознаменование Дня, имея в виду дальнейшую интеграцию в жизнь общества лиц с инвалидностью.

Инвалидность – это медицинское состояние или серьезно нарушенная функция организма, существенно лимитирующая или ограничивающая возможности индивидуума в контексте стандартных норм для отдельных групп. Этот термин часто используется для обозначения индивидуальных функций организма, включая физические недостатки, сенсорные нарушения, когнитивные нарушения, интеллектуальные нарушения, психические заболевания, а также различные виды хронических заболеваний.

В декабре 2006 года Генассамблея ООН приняла Конвенцию о правах инвалидов, которая является правозащитным документом с ориентацией на социальное развитие — это одновременно договор по правам человека и инструмент развития. Конвенция вступила в силу 3 мая 2008 года, а её принципами конвенции являются: уважение присущего человеку достоинства и личной независимости; недискриминация; полное и эффективное вовлечение и включение в общество; уважение особенностей инвалидов и их принятие в качестве компонента людского многообразия и части человечества; равенство возможностей; доступность; равенство мужчин и женщин; уважение развивающихся способностей детей-инвалидов и уважение права детей-инвалидов сохранять свою индивидуальность.

В мире более 1 миллиарда человек имеют ту или иную форму инвалидности (что соответствует 15% населения мира), более 100 миллионов инвалидов — дети. И все они сталкиваются с физическими, социально-экономическими и поведенческими барьерами, исключающими их из полномасштабного, эффективного и равноправного участия в жизни общества. По данным ООН, они составляют непропорционально большую долю беднейшей части населения мира, а также у них отсутствует равный доступ к основным ресурсам, таким как образование, занятость, здравоохранение и система социальной и правовой поддержки.

Поэтому проведение 3 декабря Международного дня инвалидов направлено на привлечение внимания к проблемам инвалидов, защиту их достоинства, прав и благополучия, на привлечение внимания общества на преимущества, которые оно получает от участия инвалидов в политической, социальной, экономической и культурной жизни.

Цели, ради которых этот день был провозглашен, — полное и равное соблюдение прав человека и участие инвалидов в жизни общества (Фото: Stokkete, Shutterstock)

Цели, ради которых этот день был провозглашен, — полное и равное соблюдение прав человека и участие инвалидов в жизни общества. Эти цели были поставлены во Всемирной программе действий в отношении инвалидов, принятой Генеральной Ассамблеей в 1982 году.

Каждый год мероприятия, проводимые в рамках данного Дня, посвящен определенной теме. Так, в разные годы девизом Дня были слова: «Искусство, культура и независимый образ жизни», «Доступность для всех в новом тысячелетии», «Полное участие и равенство: требование новых подходов для оценки прогресса и оценки результатов», «Самостоятельная жизнь и устойчивый заработок», «Ничего о нас без нас», «Права инвалидов: деятельность в процессе развития», «Достойная работа для инвалидов», «Конвенция о правах инвалидов: достоинство и справедливость для всех нас», «Устраним барьеры, откроем двери: за общество, открытое для всех», «Перемены, направленные на создание устойчивых сообществ для всех», «Расширение возможностей инвалидов и обеспечение инклюзивности и равенства» и др.