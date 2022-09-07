3,5 тонны колбасных изделий без документов пытались вывезти в Россию через Мстиславский район
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В ходе проведения специального сотрудниками ОБК Могилевской таможни на территории Мстиславского района был установлен факт транспортировки в направлении Российской Федерации колбасных изделий в ассортименте, массой около 3,5 тонн, стоимостью свыше 25 тысяч белорусских рублей. При этом необходимые транспортные и грузосопроводительные документы у индивидуального предпринимателя отсутствовали.
По данному факту Могилевской таможней начат административный процесс по ст. 13.12 КоАП РБ, санкция которой предусматривает наложение штрафа в размере до пятидесяти процентов от стоимости предмета административного правонарушения.
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