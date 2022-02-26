3:0 — победой ФК «Белшины» с таким счетом закончился очередной товарищеский матч. На этот раз с гомельским ГОБЖД
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Фотографии: Александр Анташкевич
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