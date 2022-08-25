297 статей, 17 новых: что изменилось в Кодексе об образовании

Новый учебный год не за горами. С сентября всем участникам образовательного процесса предстоит учиться и работать по другим правилам. О тонкостях обновленного Кодекса мы узнали у начальника управления по образованию Бобруйского горисполкома Елены Лисицы.

Более 200 изменений и правок внесено в прежнюю версию документа.

В Кодексе установлены принципы, которые остаются незыблемыми для системы образования: доступность, качество, социальные гарантии. Добавляются еще два новых принципа – инклюзии в образовании и обязательности общего среднего образования. Кодексом также повышаются требования ко всем участникам образовательного процесса – обучающимся, педагогам, родителям. Появляется новая норма – сетевая форма обучения, которая предоставляет право учреждениям образования использовать материальную базу, ресурсные возможности других учреждений.

Укрепляются социальные гарантии. Например, при трудоустройстве. Имеются в виду гарантии по брони при трудо­устройстве для молодых людей из категории детей-сирот или с особенностями психофизического развития. То есть, помимо получения диплома, им будет выдаваться свидетельство о направлении на работу на забронированное рабочее место. Предоставляется возможность тем, кто обучается на платной основе, получить статус молодого специалиста. Расширена сфера применения целевой подготовки. Если раньше она распространялась только на определенные населенные пункты (чернобыльские, сельские регионы, города с населением до 20 тыс.), то сейчас такой договор может заключить организация-заказчик кадров вне зависи­мости от ее расположения.

Новшества предусмотрены на всех уровнях образования.

Дошкольное образование

Оптимизированы виды учреждений дошкольного образования (в прошлой редакции их было шесть, в новой – три):

детский сад;

санаторный детский сад;

дошкольный центр развития ребенка;

местным исполнительным и распорядительным органам даны полномочия изменять нормы заполняемости групп при наличии объективных обстоятельств и положительного заключения органов и учреждений, осуществля­ющих государственный санитарный надзор. Это позволит снять напряжение при определении детей в детский сад в микрорайонах-­новостройках;

с 1 сентября на базе учреждений дошкольного образования возможна реализация программ дополнительного образования детей;

появилась возможность получать дошкольное образование на дому детям, которые по медицинским показаниям не могут посещать сады.

Общее среднее образование

В систему общего среднего образования включены дополнительно учебно-­методические объединения в сфере общего среднего образования и организации, участвующие в реализации образовательных программ общего среднего образования посредством сетевой формы взаимодействия;

общее среднее образование стало ­обязательным, а также обязательным стало освоение содержания образовательных программ на всех ступенях общего среднего образования (начальное, базовое, среднее). Учащиеся, как и прежде, смогут продолжать обучение в 10-м классе либо в учреждениях профессионального образования. Требование обязательности общего среднего образования сохраняется до достижения лицом 18 лет. При этом оно не распространяется на лиц, осваивающих содержание образовательной программы специального образования на уровне общего среднего образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью (п. 7 ст. 144);

оптимизированы виды учреждений общего среднего образования: исключены вечерние школы, учебно-­педагогические комплексы (их пере­именуют в базовую и среднюю школу), межшкольный учебно-производственный комбинат трудового обучения и профессиональной ориентации, межшкольный центр допризывной подготовки; дополнены гимназией-­колледжем искусств и училищем олимпийского резерва;

основным органом самоуправления учреждения общего среднего образования является педагогический совет (ранее совет);

предусмотрена возможность организовать образовательный процесс в следственных изоляторах и исправительных учреждениях (порядок установлен отдельным законодательным актом);

продолжительность учебного года до 31 августа, предусмотрена возможность проведения факультативных занятий в шестой школьный день с учащимися 5-9-х классов (ранее 9-11-е классы), а также создание классов совместного обучения и воспитания, где могут обучаться лица с особенностями психофизического развития совместно с лицами, не имеющими таких особенностей;

документ узаконил действовавшую ранее норму о закреплении микрорайона за учреждением образования. Школы будут принимать в первую очередь детей, проживающих в этом микрорайоне, а остальных желающих – только на свободные места (ст. 151);

руководитель учреждения образования может принять ребенка в первый класс на основании заявления одного из его законных представителей и решения педагогического совета, если ребенку исполнится 6 лет до конца календарного года (ст. 151).

вводится конкурсный отбор в 10-е классы гимназий. Он будет осуществляться по среднему баллу свидетельства об общем базовом образовании и отметок предметов, которые учащиеся будут изучать на повышенном уровне (ст. 151);

итоговые испытания по отдельным учебным пред­метам в ходе итоговой аттестации по завершении обучения и воспитания на III ступени общего среднего образования могут проводиться в виде централизованного экзамена (ст. 161). Начиная со вступительной кампании 2023 года в 11-м классе введут централизованные экзамены (ЦЭ). Ребятам не придется теперь сдавать школьные экзамены и централизованное тестирования по тем же предметам. Сертификаты ЦЭ станут основанием для поступления в УВО.

Специальное образование

Увеличен срок обучения для детей с интеллектуальной недостаточностью. Изменения прежде всего касаются включения принципа инклюзии в образование как одного из основных принципов государственной политики в сфере образования;

увеличен срок получения специального образования на уровне общего среднего образования для людей с интеллектуальной недостаточностью во втором отделении специальной школы, а также в центре корекционно-­развивающего обучения и реабилитации. Ранее срок обучения был 9 лет, теперь он увеличен до 10.

Дополнительное образование детей и молодежи