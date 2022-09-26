29 сентября в Бобруйске пройдет профсоюзный прием граждан по трудовым правоотношениям

В четверг, 29 сентября, Федерацией профсоюзов Беларуси будет проводиться профсоюзный прием граждан по вопросам, касающимся разъяснения норм законодательства, регулирующих сферу трудовых и связанных с ним правоотношений в административном здании Учреждения «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г. Бобруйска» по адресу: г. Бобруйск, ул. Либнехта, 58 с 10.00 до 12.00. Об этом корреспонденту Bobrlife рассказала Людмила Балакер, председатель Бобруйского городского объединения профсоюзов.

Любой желающий сможет бесплатно получить консультацию профсоюзных юристов по вопросам, связанным с защитой трудовых и социально-экономических прав и интересов, а также при необходимости (по желанию гражданина) для решения вопроса могут быть привлечены прокуроры.

Подготовил Виктор ЧАБАН по материалам 1prof.by.