29 сентября Федерацией профсоюзов Беларуси будет проводиться профсоюзный прием граждан

29 сентября 2022 года Федерацией профсоюзов Беларуси будет проводиться профсоюзный прием граждан по вопросам, касающимся разъяснения норм законодательства, регулирующих сферу трудовых и связанных с ним правоотношений в административном здании Учреждения «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г. Бобруйска» по адресу: г. Бобруйск, ул. Либнехта, 58 с 10.00 до 12.00.