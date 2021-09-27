2,52
2.94

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Общество

29 сентября прямую телефонную линию проведёт член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Сергей Анюховский

bobruisk.by 175 0

29 сентября прямую телефонную линию проведёт член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Сергей Анюховский

29 сентября 2021 г. член Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам, генеральный директор СОАО «Коммунарка» Сергей Анатольевич Анюховский проведет «прямую телефонную линию» для жителей г Бобруйска, Осиповичского и Славгородского районов.

Звонки будут приниматься с 13.00 до 15.00 по телефону 8 (017) 3233476.

Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
Translate »