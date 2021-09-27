29 сентября прямую телефонную линию проведёт член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Сергей Анюховский
bobruisk.by 175 0
29 сентября 2021 г. член Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам, генеральный директор СОАО «Коммунарка» Сергей Анатольевич Анюховский проведет «прямую телефонную линию» для жителей г Бобруйска, Осиповичского и Славгородского районов.
Звонки будут приниматься с 13.00 до 15.00 по телефону 8 (017) 3233476.
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