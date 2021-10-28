29 октября пройдет Единый день безопасности дорожного движения

29 октября 2021 года на всей территории Республики Беларусь пройдет Единый день безопасности дорожного движения: «Пешеходный переход – территория повышенного внимания!». Целью данного мероприятия является профилактика дорожно-транспортных происшествий на пешеходных переходах.

За нарушения ПДД водителями и пешеходами предусмотрена административная ответственность. Нарушая правила проезда пешеходного перехода, водителю грозит штраф в размере от 1 до 5 базовых величин. За данное нарушение правил предусмотрена повторность.

За нарушение правил пешеход привлекается к административной ответственности в виде штрафа, который составляет от 1 до 3 базовых величин. Те же действия, совершенные нетрезвым пешеходом, влекут наложение штрафа в размере от 3 до 5 базовых величин.

Уважаемые граждане, не оставайтесь в стороне и сообщайте по телефону 102 о фактах нахождения на дороге нетрезвых пешеходов, поведение которых небезопасно и требует принятия безотлагательных мер по их удалению с проезжей части. Возможно, именно ваш звонок поможет избежать трагедии и спасет чью-то жизнь.

Помните, что самый большой размер штрафа не соизмерим с человеческой жизнью! Берегите себя и своих близких, соблюдайте Правила дорожного движения.