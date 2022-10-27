29 октября бобруйчан выслушают по вопросам ЖКХ
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29 октября с 9.00 до 12.00 организовано проведение прямой телефонной линии на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства Бобруйска.
70-76-02 – Людмила Исмаиловна Зюкина, начальник отдела по эксплуатации жилищного фонда ГО «Бобруйскжилкомхоз»
78-83-42 – Елена Григорьевна Прищеп, заместитель директора КУП «ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска» (по идеологической работе)
70-55-04 – Евгений Иванович Грищенков, директор Государственного предприятия «ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска»
73-87-76 – Игорь Васильевич Корхов, начальник участка (снабжения и маркетинга) Государственного предприятия «ДЭП г. Бобруйска»
78-94-00 – Андрей Сергеевич Каташ, директор КПУП «Теплоэнергетика г. Бобруйск»
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