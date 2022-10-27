29 октября бобруйчан выслушают по вопросам ЖКХ

29 октября с 9.00 до 12.00 организовано проведение прямой телефонной линии на предприятиях жилищно-­коммунального хозяйства Бобруйска.

70-76-02 – Людмила Исмаиловна Зюкина, начальник отдела по эксплуатации жилищного фонда ГО «Бобруйскжилкомхоз»

78-83-42 – Елена Григорьевна Прищеп, заместитель директора КУП «ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска» (по идеологической работе)

70-55-04 – Евгений Иванович Грищенков, директор Государственного предприятия «ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска»

73-87-76 – Игорь Васильевич Корхов, начальник участка (снабжения и маркетинга) Государственного предприятия «ДЭП г. Бобруйска»

78-94-00 – Андрей Сергеевич Каташ, директор КПУП «Теплоэнергетика г. Бобруйск»