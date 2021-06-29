На площади Победы прошел митинг, посвященный 77-й годовщине освобождения Бобруйска от немецко-фашистских захватчиков

Проходят десятилетия, сменяются поколения, но великая Победа – символ национальной гордости, воинской славы и доблести – навечно вписан в историю, и такой же вечной будет наша благодарность всем живым и павшим героям. Бобруйчане свято чтят самоотверженность всех, кто с честью принял удар и с первых дней не давал пощады врагу, кто не жалея собственной жизни шел в бой, кто упорным и тяжелым трудом обеспечивал фронт, бесстрашно противостоял захватчикам на оккупированной территории.

В знак памяти о подвиге солдат венки и цветы к монументу возложил представители городского исполнительного комитета, городского совета депутатов, администраций районов города, воины Бобруйского гарнизона, городского совета ветеранов, трудовых коллективов, общественности.

Перед бобруйчанами и гостями города выступил председатель горисполкома Александр Студнев.

– В жизни каждого города есть судьбоносные и значимые события, которые становятся точкой осчета нового этапа в его истории. Для Бобруйска и его жителей такой датой является 29 июня. В этот день 77 лет назад части Первого белорусского фронта победоносно завершили Бобруйскую наступательную операцию, освободив город на Березине от фашистской оккупации. Стратегическая операция «Багратион» вошла в историю страны как яркий пример героизма и отваги. В Бобруйском котле были уничтожены около 50 тысяч немецких солдат и офицеров, более 20 тысяч взяты в плен. 77 лет мирной жизни отделяет нас от того знаменатльного дня. Выросли новые поколения, преобразился город, но неизменно в день освобождения на площади Победы мы вспоминаем наших земляков, вынесших на своих плечах испытания, восстанавливавших Бобруйск в послевоенное время, отдаем им дань глубокого уважения за патриотизм и стойкость, любовь к Родине. Неподдельная вера в правое дело и ненависть к врагу вели наше поколение на героический бой и труд. И мы не позволим никому и никогда переписать историю, пересмотреть итоги Великой отечественной войны. Долг каждого из нас сохранить память об этом подвиге, уважать мужество, беззаветную любовь к своему Отечеству и передавать это следующим поколениям.

Все присутствующие почтили память павших в боях Минутой молчания.