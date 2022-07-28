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Погода

29 июля будет преимущественно без осадков

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29 июля будет преимущественно без осадков

В пятницу, 29 июля, будет преимущественно без осадков, лишь местами по Витебской области ожидаются небольшие кратковременные дожди. Ветер северо-западный, северный, 4–9 метров в секунду. Температура воздуха минимальная ночью +8… +13 °С, максимальная днем +19… +26 °С.

В субботу, 30 июля, также будет преимущественно без осадков, однако днем в отдельных районах по юго-западу прогнозируют кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер переменных направлений, 3–8 метров в секунду, при грозах порывы могут усиливаться до 14 метров в секунду. Температура воздуха минимальная ночью +6… +11 °С, по югу +12… +15 °С, максимальная днем +20…+27 °С.

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