28 ноября в Бобруйске пройдут «прямые телефонные линии»

С 9.00 до 12.00 Вас выслушают:

ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА ЖУК, заместитель председателя Бобруйского горисполкома по тел.: 8(0225) 68-00-18. Курируемые вопросы: экономика, инвестиционная деятельность, статистика и анализ, предпринимательство, труд и заработная плата, торговля, оказание бытовых услуг населению.

ВИТАЛИЙ АНТОНОВИЧ ГРАХОВСКИЙ, заместитель главы администрации Ленинского района г.Бобруйска по тел.: 8(0225) 76-52-33. Курируемые вопросы: социально-культурная сфера и идеологическая работа, образование, социальная защита.

ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА КОНЦЕВАЯ, заместитель главы администрации Первомайского района г.Бобруйска по тел.: 8(0225) 77-75-17. Курируемые вопросы: социально-культурная сфера, идеологическая работа, образование, государственная молодежная политика, средства массовой информации.

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