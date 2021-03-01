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Происшествия

28 февраля горел нежилой дом в переулке Менжинского

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28 февраля горел нежилой дом в переулке Менжинского

Ночью 28 февраля бобруйским спасателям на линию «112» поступило сообщение о пожаре частного дома в переулке Менжинского в Бобруйске. В доме никто не проживал, имелся свободный доступ. О случившемся сообщил прохожий. По прибытии к месту вызова подразделений МЧС происходило горение дома открытым пламенем. В результате пожара уничтожена кровля, перекрытие и имущество в доме, обуглены стены дома. Работниками МЧС спасена хозяйственная постройка на расстоянии 3 м и автомобиль на расстоянии 2 м. Причина пожара устанавливается.

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