28 декабря состоится 46-я очередная сессия Бобруйского городского Совета депутатов 28-го созыва
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28 декабря 2022 г. в 14.00 состоится 46-я очередная сессия Бобруйского городского Совета депутатов 28-го созыва (пл. Ленина, 1, зал заседаний, 7 этаж). Начало регистрации в 13.30.
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