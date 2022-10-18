Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Общество

27 октября в Бобруйске пройдет профсоюзный прием граждан

5 0

27 октября в Бобруйске пройдет профсоюзный прием граждан

27 октября 2022 года  Федерацией профсоюзов Беларуси  будет проводиться  профсоюзный прием граждан по вопросам, касающимся разъяснения норм законодательства, регулирующих сферу трудовых и связанных с ним правоотношений в административном здании ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи г. Бобруйска» по адресу, г. Бобруйск, ул. Социалистическая, д. 90, Бобруйска»    с 10.00 до 12.00 и Бобруйском городском объединении профсоюзов по адресу: г. Бобруйск, ул. М. Горького, д. 41, п. 2 с 12.00 до 14.00.

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagramTikTok и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
vk.com
vk.com
vk.com
vk.com
vk.com
vk.com
© 2014-2022 Bobrlife Настоящий ресурс может содержать материалы 18+. Перепечатка материалов bobrlife.by возможна только с письменного разрешения редакции!
Translate »