27 октября в Бобруйске пройдет профсоюзный прием граждан
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27 октября 2022 года Федерацией профсоюзов Беларуси будет проводиться профсоюзный прием граждан по вопросам, касающимся разъяснения норм законодательства, регулирующих сферу трудовых и связанных с ним правоотношений в административном здании ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи г. Бобруйска» по адресу, г. Бобруйск, ул. Социалистическая, д. 90, Бобруйска» с 10.00 до 12.00 и Бобруйском городском объединении профсоюзов по адресу: г. Бобруйск, ул. М. Горького, д. 41, п. 2 с 12.00 до 14.00.
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