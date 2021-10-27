27 октября. Этот день в истории

27 октября 1944 год

На первой после освобождения сессии Могилевского городского совета председателем горисполкома избран Николай Королев, один из руководителей подпольного и партизанского движения в области, генерал-майор, Герой Советского Союза, почетный гражданин Могилева. Его имя в городе носят улица, мост через р.Днепр, установлены 4 мемориальных доски.

Фото из открытых источников интернета

27 октября 2017 год.

В Бобруйском районе перезахоронили останки земляка, командира 1-го стрелкового батальона 258-го Хабаровского полка 140-й Сибирской стрелковой дивизии, майора Фомы Хвощинского, который погиб в июле 1943 года во время сражения под Курском (Россия). Останки героя были «подняты» поисковыми отрядами недалеко от села Ольховатка Поныровского района Курской области в августе 2016 года в ходе проведения «Вахты Памяти». В захоронении был найден офицерский ремень, портупея, бинокль, карманные часы, курвиметр (прибор для измерения длины извилистых линий на картах), кожаная сумка с документами, медальон с его именем и редкая медаль «ХХ лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии». Этой награды удостаивались только лица кадрового командного и начальствующего состава Красной армии и Военно-морского флота, прослужившие в рядах РККА и ВМФ 20 лет. Фома Филиппович был посмертно награжден орденом Красного знамени за бои у Ольховатки. В наградных документах значится, что его батальон героически сражался и только за 10 июля 1943 года отбил 12 немецких атак. К награде Хвощинского представили 11 июля, когда он был еще жив. Погиб майор 13 июля.

27 октября 2017 год

Памятный знак в виде карандаша презентовали на торжественном открытии юбилейной XX «Анимаёвки» в Могилеве. Идея создания памятного знака принадлежала директору Могилевского областного производственного унитарного предприятия «Киновидеопрокат» Ирине Дорофеевой, а воплотил ее в жизнь местный скульптор Андрей Воробьев. Фестивальный подарок высотой в 1,5 метра изготовили из полимерных материалов. На его шести гранях разместились цифра 20 и название форума, а также изображения персонажей из современных мультфильмов и известных во всем мире анимационных работ советского периода. В их числе Волк и Заяц из «Ну, погоди!», Винни-пух, Пятачок и ослик Иа, крокодил Гена и Чебурашка, Карлсон, Ежик в тумане, Антошка, Микки Маус, кролик Крош из «Смешариков», белорусский Нестерка.

Фото из открытых источников интернета

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