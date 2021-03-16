27 марта в Университете гражданской защиты МЧС состоится День открытых дверей
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День открытых дверей пройдет в Университете гражданской защиты МЧС 27 марта. Начнется он с регистрации будущих абитуриентов в 10.30. Сами же мероприятия Дня открытых дверей стартуют в 11.00.
Гостей вуза МЧС ожидает общение с курсантами, членами приемной комиссии и руководством университета МЧС. Кроме того, программа Дня открытых дверей включит в себя и демонстрацию пожарной и аварийно-спасательной техники, элементов боевой работы дежурной смены, ознакомление гостей с учебно-лабораторной базой университета, условиями жизни и быта курсантов.
Ждем Вас по адресу: г.Минск, ул.Машиностроителей, 25 (зал торжественных мероприятий).
Телефоны для справок: (+375 17) 345-33-38 (приемная комиссия).
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