27 августа состоится прямая телефонная линия с заместителем начальника УВД Бобруйского горисполкома полковником милиции Василием Савельевым

В пятницу, 27 августа 2021 года, заместитель начальника УВД Бобруйского горисполкома по идеологической работе и кадровому обеспечению полковник милиции Василий Прокопович Савельев проведет прямую телефонную линию.

Вопросы можно будет задать с 11 до 13 часов по телефону 77-98-03.