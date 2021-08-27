27 августа – Международный день бокса

Перечень международных дат, посвящённых спорту, пополнился в 2017 году ещё одним праздником. Начиная с 2018 года, ежегодно 22 июля отмечался Международный день бокса. Но в 2021 году празднование решено было перенести на 27 августа.

Принято считать, что спортивным единоборством бокс стал в 688 году до н.э., когда кулачные бои впервые были включены в программу античных Олимпийских игр. В современном виде бокс зародился в Англии в начале 18 века, а с возрождением олимпийского движения бокс также вошёл в список олимпийских видов спорта – с 1920 года. Причём в некоторых странах существуют собственные разновидности бокса – французский бокс во Франции, летхвей в Мьянме, Муай Тай в Таиланде.

Еще немного о событиях 27 августа: