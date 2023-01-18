260 учреждений по стране: Беларусбанк поддержал благотворительную акцию «Наши дети»

С 11 декабря по 11 января Беларусбанк принимал участие в республиканской ежегодной благотворительной акции «Наши дети». За месяц представители крупнейшего банка посетили 260 учреждений в разных регионах страны и собрали на помощь детям около 78,5 тысячи рублей.

Так, член Совета Республики, председатель правления Беларусбанка Виктор Ананич навестил воспитанников детского дома семейного типа в Логойске, где проживает семья Литвяковых. Родители Вячеслав и Марина воспитывают восемь детей разного возраста, пятеро из которых приемные. С 2016 года семья живет в коттедже, который для нее построил Беларусбанк в рамках социального проекта «Родительский дом».

«Восхищаюсь тем, что семья не боится брать на воспитание детей, страдающих от различных заболеваний, требующих специального ухода и повышенного внимания», – отметил Виктор Ананич.

Также в рамках акции заместитель председателя правления Дмитрий Красковский посетил Бегомльскую специальную школу-интернат, чтобы поздравить ее воспитанников и педагогов с новогодними праздниками.

От имени Беларусбанка подшефному учреждению переданы телевизор, пылесос, сладости и сертификат на 6 315 рублей. Эти средства были собраны в рамках благотворительного забега Bright Vertical 2022 — вертикального забега по лестнице Национальной библиотеки Беларуси, организованного банком уже четвертый раз.

Еще одно доброе дело банк приурочил к своему 100-летнему юбилею. Общественные организации банка (БСЖ, «Белая Русь», БРСМ и профсоюз) 26 декабря провели в холле головного офиса ёлки желаний. Каждая из них была украшена импровизированными игрушками, внутри которых были написаны желания детей из подшефных учреждений, многодетных семей работников банка, а также детей, страдающих серьезными заболеваниями. Дети просили банк о разном: кто-то хотел получить беспроводные наушники, кто-то скейтборд или настольный хоккей, а кто-то и вовсе фото с председателем правления Беларусбанка.

Акция «Наши дети» прошла во всех регионах страны. Руководители, сотрудники и члены общественных организаций поздравили с Новым годом и Рождеством около 6500 воспитанников детских домов, приютов, социально-педагогических центров, а также инвалидов и тяжелобольных детей.