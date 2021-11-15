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26 ноября прием граждан и прямую телефонную линию в Бобруйске проведет первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Александр Худолеев

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26 ноября прием граждан и прямую телефонную линию в Бобруйске проведет первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Александр Худолеев

Первый заместитель Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь генерал-майор внутренней службы Худолеев А. Ф. проведет 26 ноября в Бобруйске прием и прямую телефонную линию.

Прием граждан состоится 26 ноября 2021 с 12.00 до 13.00 в кабинете 4.12 Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям по адресу: г.Бобруйск, ул.Гагарина, д. 46, прямая телефонная линия по телефону: 8-0225-72-48-55.

Предварительная запись на прием производится по телефону: 8-0225-72-53-74 (8.00-13.00, 14.00-17.00, понедельник-пятница).

Источник: БОБРУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ.

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