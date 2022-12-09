26 дополнительных поездов назначила БЖД в дни новогодних и рождественских праздников

В целях повышения качества предоставляемых услуг Белорусская железная дорога заблаговременно принимает меры по обеспечению перевозок пассажиров в дни новогодних и рождественских праздников. На период с 28 декабря 2022 года по 9 января 2023 года БЖД назначила 12 дополнительных поездов в сообщении с Российской Федерацией и 14 дополнительных поездов, которые будут курсировать внутри республики.

- В праздничные и предпраздничные дни дополнительные поезда в сообщении с Российской Федерацией будут следовать по наиболее востребованным у пассажиров маршрутам: Минск – Москва, Брест – Москва, Минск – Санкт-Петербург, - отметили в пресс-центре БЖД.

Так, поезда № 250/249 Минск – Санкт-Петербург будут отправляться из Минска 28 декабря 2022 года, 5 и 7 января 2023 года, в обратном направлении из Санкт-Петербурга в столицу Республики Беларусь – 29 декабря 2022 года, 6 и 8 января 2023 года.

Поезда № 236/231 Брест – Москва отправятся из Бреста 6 и 8 января 2023 года, а из столицы Российской Федерации в Брест – 7 и 9 января 2023 года.

Поезда № 232/231 Минск – Москва будут отправляться из Минска 7 января 2023 года, из Москвы – 8 января 2023 года.

Во внутриреспубликанском сообщении дополнительные поезда назначены по следующим направлениям: Минск – Брест – Минск, Минск – Гомель – Минск и Минск – Витебск – Минск. Они будут курсировать в пиковые дни перевозок, 30 декабря 2022 года и 2 января 2023 года.

Работа по назначению дополнительных поездов в межрегиональном и международном сообщениях продолжается.

Более подробную информацию о времени отправления, маршруте следования дополнительных поездов можно получить на официальном интернет-сайте БЖД, в мобильном приложении «БЧ.Мой поезд», а также по телефону 105 Контакт-центра.