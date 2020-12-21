26 декабря вас выслушают

26 декабря 2020 года с 9.00 до 12.00 будет проходить «прямая телефонная линия». Свои вопросы можно будет задать по телефонам:

Бобруйский горисполком – 8 (0225) 68-00-18 (Погудо Людмила Сергеевна – управляющий делами горисполкома);

Администрация Ленинского района Бобруйска 8 (0225) 76-52-33 (Гриневецкая Светлана Витальевна – управляющий делами администрации);

Администрация Первомайского района Бобруйска 8 (0225) 77-75-17 (Лоцкий Сергей Васильевич – первый заместитель главы администрации).

Одновременно «прямую телефонную линию» в Могилевском облисполкоме будет проводить заместитель председателя облисполкома – Маслов Сергей Николаевич.

Курируемые вопросы: строительный комплекс, архитектура и градостроительство, жилищная политика, жилищное и коммунальное хозяйство, чрезвычайные ситуации, связь, транспорт и коммуникации, сбор, переработка лома и отходов черных и цветных металлов. Номер телефона: 8 (0222) 50-18-69.