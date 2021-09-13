256-й день года. Конечно же это День программиста

Число 256 выбрано потому, что это количество целых чисел, которое можно выразить с помощью одного восьмиразрядного байта, а также это максимальная степень числа 2, которая меньше количества дней в году — 365.

Многие знают, что эта дата уже давно стала неофициальным праздником во всем мире людей, связавших свою профессиональную деятельность с программированием. 24 июля 2009 года Министерством связи и массовых коммуникаций РФ был подготовлен и внесен в Правительство РФ проект Указа Президента России «О Дне программиста», который и был подписан в сентябре того же года. Что стало признанием государственной значимости сферы разработки программного обеспечения и значительного вклада специалистов этой профессии в инновационное развитие РФ.

Программист — это специалист, занимающийся разработкой программного обеспечения (ПО) для персональных, встраиваемых, промышленных и других разновидностей компьютеров, то есть программированием.

Зачастую слово «программирование» и все, что с ним связано, ассоциируется у обычного человека только с персональным компьютером, однако, это не так. Практически каждое электронное устройство — от пульта дистанционного управления до сложных промышленных станков с программным управлением — в свое время прошли через руки специалистов по программированию.

Мы ежечасно сталкиваемся с плодами трудов того, что сделал программист. Смотрим ли мы телевизор, слушаем ли радио, разговариваем ли по телефону — мы пользуемся тем, что создал программист. Промышленность, медицина, культура, образование — везде применяются электронные устройства. Пожалуй, это одна из профессий, которая охватывает столь широко сферы жизни человека.

Значение профессии программиста в повседневной жизни трудно переоценить. Этот род деятельности становится все более массовым и в то же время символизирует авангард современного общества.

Кстати, до появления официального День программиста этот профессиональный праздник отмечали в разные дни: 19 июля — когда Августа Ада Кинг, считающаяся первым программистом, написала первую в мире программу для вычислительной машины; 10 декабря — в день рождения самой Ады; 4 апреля (4.04) — по аналогии с ошибкой «404» («данная страница не найдена»); 22 апреля (22.04) — дата связана с российской кодировкой (сегодня уже устаревшей) специальности 220400 — «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем».