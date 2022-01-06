250 юных жителей Бобруйска приняли участие в праздничном утреннике

Подарки и детские улыбки были в Бобруйске. На сказочное представление ребят из семей, оказавшихся в сложной ситуации, пригласил областной театр имени Дунина-Марцинкевича. 250 юных жителей райцентра стали участниками праздничного утренника с хороводами, играми и встречей с главным волшебником Дедом Морозом.

Организовал праздник Белорусский детский фонд. В подарок юным жителям Бобруйска и один из самых аншлаговых в эти дни спектаклей "Золушка".

по материалам tvr.by