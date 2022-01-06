250 юных жителей Бобруйска приняли участие в праздничном утреннике
10 0
Подарки и детские улыбки были в Бобруйске. На сказочное представление ребят из семей, оказавшихся в сложной ситуации, пригласил областной театр имени Дунина-Марцинкевича. 250 юных жителей райцентра стали участниками праздничного утренника с хороводами, играми и встречей с главным волшебником Дедом Морозом.
Организовал праздник Белорусский детский фонд. В подарок юным жителям Бобруйска и один из самых аншлаговых в эти дни спектаклей "Золушка".
также
-
250 юных жителей Бобруйска приняли участие в праздничном утреннике
-
Минсельхозпрод поздравил воспитанников бобруйского детдома с новогодними праздниками
-
Состоялась благотворительная ёлка от Белорусского союза женщин в Бобруйске
-
Cказка продолжается. Предновогодний марафон «Подарим сказку детям»
-
«Они — наши дети». Воспитанники детского социального приюта посетили «Бобруйск-Арену»