25 сентября отмечается Всемирный день легких. Дыхание – это начало и конец нашей жизни. Вдох, выдох, пауза – вечно повторяющийся процесс от первого крика новорожденного до последнего вздоха. Наши легкие – это шедевр эволюции, созданный, чтобы в достаточной мере снабжать кислородом все органы, ведь без него они функционировать не будут.

Мы можем обходиться без пищи неделями, без воды – дни, а без дыхания проживем всего несколько минут. Врачи утверждают, что чаше всего через 4 минуты после остановки дыхания наступает смерть. Наши легкие трудятся для нас и днем и ночью, независимо от того, работаем мы или спим. Но что же мы знаем о них?

– Легкие человека имеют огромный размер. Если их развернуть полностью, можно покрыть площадь футбольного поля.

– В сутки человек совершает 20-25 тысяч вдохов и выдохов.

– Легкие не могут самостоятельно сокращаться или расширяться. Дыхание происходит за счет мышц брюшного пресса, диафрагмы и межреберных мышц.

– Легкие обладают удивительной способностью к самоочищению, с каждым выдохом избавляясь от части вредных веществ, попадающих в них при дыхании.

– Дыхание в буквальном смысле согревает нас изнутри. В легочной ткани есть определенное количество жиров, сгорающих при взаимодействии с кислородом.

– Легкие не только насыщают кислородом, но и защищают сердце от ударов и толчков извне как подушка безопасности.

– Легкие можно тренировать примерно так же, как и мышцы. У спортсменов, подвергающихся значительным нагрузкам и, соответственно, дышащим много и часто, они способны удержать больше кислорода, чем у простого человека. А у профессиональных ныряльщиков, не пользующихся кислородными баллонами, и того больше.

Мировой рекорд задержки дыхания составляет более 24 минут!

– У храпящего человека может случиться до 500 остановок дыхания (апное) за ночь, то есть он не будет дышать в сумме около четырех часов, но даже не вспомнит об этом. Апноэ вызывает недостаток кислорода в крови, вот почему люди, страдающие им, постоянно не высыпаются и чувствуют усталость.

– В состоянии покоя легкие нагружены только на 3-5%. Поэтому человек начинает испытывать сложности с дыханием лишь после потери 75% тканей легких.

А.Н. Масляк, врач-фтизиатр

УЗ «БГБСМП им. В.О. Морзона»

филиала «Бобруйский

противотуберкулезный диспансер».