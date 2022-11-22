25 ноября в Бобруйске стартует республиканская профилактическая акция «Смени шины у своей машины!»

С 25 ноября по 5 декабря на территории Беларуси пройдет профилактическая акция «Смени шины у своей машины!». Об этом корреспонденту Bobrlife рассказала Дарья Куляй, старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ УВД Бобруйского горисполкома.

В рамках акции сотрудники Госавтоинспекции проведут рейдовые мероприятия, в которых будут проверять, как водители подготовили свои транспортные средства к эксплуатации в зимних условиях.

ГАИ обращает внимание, что недостаточно подготовить к зимним условиям только автомобиль. "Следует и самим перестроиться на зимний стиль вождения. Выбирайте безопасную скорость, увеличивайте интервалы, дистанцию между транспортными средствами. Откажитесь от рискованных маневров и избегайте резких торможений", - подчеркнули в ОГАИ УВД Бобруйского горисполкома.

За неиспользование на транспортном средстве зимних шин предусмотрен штраф до 1 базовой величины.

Также под одноименным названием 25 ноября пройдет Единый день безопасности дорожного движения, посвященный теме подготовки машин к эксплуатации зимой.

Виктор ЧАБАН, фото автора.