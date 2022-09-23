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25-й Манхэттенский фестиваль короткометражного кино стартует с 25 сентября в Могилеве

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25-й Манхэттенский фестиваль короткометражного кино стартует с 25 сентября в Могилеве

Каждую осень вот уже 25 лет в мире и 14 лет в Беларуси проходят конкурсные показы самого масштабного в мире смотра короткого метра — Манхэттенского фестиваля короткометражного кино (Нью-Йорк, США).

Более 100 000 кинолюбителей из 400 городов объединятся в мировое зрительское жюри, чтобы выбрать лучший фильм из 10 финалистов фестиваля. На Манхэттенском кинофестивале короткометражного кино нет профессионального жюри, победителя выбирает зритель. Зрители смогут выбрать не только лучший фильм, но и лучшего исполнителя главной роли, проголосовав сразу после просмотра.

Все фильмы программы будут показаны на языке оригинала с русскими субтитрами.

mogilevnews.by

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