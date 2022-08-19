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25 августа будет изменен маршрут автобуса №5а

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25 августа будет изменен маршрут автобуса №5а

25.08.2022 г. в связи с проведением ремонтных работ железнодорожного переезда на ул. Карла Маркса рейс автобуса маршрута №5а отправлением от остановочных пунктов «ул. Дзержинского» в 12.10 и «Киселевичи» в 12.30 будет выполняться по маршруту №5 (по ул. Бахарова).

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