248,9 млн. рублей поступило в бюджет Бобруйска за 2020 год

В минувшем году в консолидированный бюджет Бобруйска поступило 248,9 млн. рублей, что на7,2% больше, чем в 2019-ом. Удельный вес платежей организаций в общей сумме поступлений за 2020 год составил– 90,4% или 225,1 млн. рублей. Индивидуальными предпринимателями уплачено в бюджет 12,2 млн. рублей (4,9%), поступления от физических лиц составили 11,6 млн. рублей (4,7%).

- Основные бюджетообразующие источники: подоходный налог с физических лиц – 38,1%, НДС – 18,1%, акцизы – 10,7%, налог на недвижимость – 5,5%, налог при упрощенной системе налогообложения – 4,7%, налог на прибыль – 4,2%, земельный налог – 3%, - уточнили в пресс-центре инспекции МНС Республики Беларусь по Могилевской области.

Всего по состоянию на 1 января 2021 года на учете в инспекции МНС по Бобруйску состояло более 54 тысяч плательщиков налогов (сборов, пошлин): 2 463 организации, 5 489 индивидуальных предпринимателей и 46 060 физических лиц.

В первую десятку плательщиков, которые внесли наибольший вклад в бюджет, вошли ЗАО «Бобруйский бровар», СООО «Оазис Груп», ОАО «БЗТДиА», ОАО «Бобруйский завод биотехнологий», филиал «Бобруйскводоканал» УПКП ВКХ «Могилевоблводоканал», ОАО «Красный пищевик», филиал «Бобруйский торговый центр «Корона», ОАО «Бобруйский завод КПД», филиал ООО «Евроторг» в г.Бобруйске, ОАО «Славянка».

Удельный вес поступивших от них платежей составил 35,1 % в общих поступлениях в бюджет.