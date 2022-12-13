24 уголовных дела возбуждено с начала декабря в Могилевской области по фактам мошенничества в Instagram

С начала декабря в Могилевской области по фактам мошенничества в социальной сети Instagram возбуждено 24 уголовных дела.

Как сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Татьяна Старосотникова, следователи установили, что ряд потерпевших в возрасте от 19 до 40 лет совершали покупки обуви, одежды и даже цветов в социальной сети Instagram.

- Пользователи перевели лжепродавцам порядка 8700 рублей, - рассказала Татьяна Старосотникова. - По данным следствия, 20-летний житель Могилева заказал брендовый спортивный костюм с «отличной» скидкой, но так его и не дождался. Мобильный телефон «iPhone 13 Pro Max» по супер-цене «купил» 38-летний житель областного центра. Однако после того, как перечислил более 1600 рублей, его аккаунт был заблокировал.

Проводятся следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению данных преступлений. По фактам мошенничества возбуждены уголовные дела.

Следственный комитет обращается к пользователям социальных сетей с просьбой не торопиться с покупками. За красивой картинкой в интернете может скрываться мошенник, жаждущий завладеть вашими деньгами. Заманчивые скидки и низкая цена товара – одна из хитрых уловок мошенников. Прежде, чем приобрести товар, изучите отзывы других покупателей и не спешите вносить предоплату.