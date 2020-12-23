24 декабря пройдет электронная ярмарка вакансий для молодежи Бобруйска

24 декабря c 10.00 до 12.00 на единой информационной площадке e-vacancy.by пройдёт электронная ярмарка вакансий для молодежи Бобруйска.

Граждане в режиме «онлайн» имеют возможность ознакомиться с вакансиями, предлагаемыми нанимателя, режимом и условиями труда, а также задать интересующие вопросы, направить резюме.­