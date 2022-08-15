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24 августа личный прием граждан проведет Ирина Рынейская

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24 августа личный прием граждан проведет Ирина Рынейская

24 августа 2022 года прием граждан проведет депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Рынейская Ирина Николаевна (Бобруйский-Ленинский избирательный округ №78) с 12.00 до 14.00 в администрации Ленинского района г. Бобруйска (ул. Советская, 78 кабинет №113).

Предварительная запись на прием производится по телефону: +375-29-663-32-10

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