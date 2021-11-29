238 лет назад в русский алфавит ввели букву Ё

Русский алфавит состоит из тридцати трёх букв. Одна из них совершенно незаслуженно всё более и более выходит из употребления. Её история началась в 1783 году.

29 ноября 1783 года состоялось одно из первых заседаний недавно созданной Академии Российской словесности с участием её директора – княгини Екатерины Дашковой, а также Фонвизина и Державина.

Обсуждался проект полного толкового Славяно-российского словаря, знаменитого впоследствии «Словаря Академии Российской». Екатерина Романовна предложила заменить обозначение звука «io» одной новой буквой – «ё». Доводы Дашковой показались убедительными, и вскоре её предложение было утверждено общим собранием академии.

Новаторскую идею княгини поддержал ряд ведущих деятелей культуры того времени, включая Державина, который первым начал использовать Ё в личной переписке. Первое же печатное издание, в котором встречается буква «ё», – книга Ивана Дмитриева «Мои безделки» (1795 год).

Известной буква «ё» стала благодаря Карамзину. В 1797 году Николай Михайлович решил заменить при подготовке в печать одного из своих стихотворений две буквы в слове «слiозы» на одну – «ё».

Так с лёгкой руки Карамзина буква «ё» вошла в состав русского алфавита. В связи с тем, что Карамзин был первым, кто использовал букву «ё» в печатном издании, вышедшем довольно большим тиражом, именно его некоторые справочные издания, в частности, Большая Советская Энциклопедия, ошибочно указывают как автора буквы «ё».

В советской России обязательное употребление буквы «ё» в школьной практике было введено в 1942 году приказом народного комиссара просвещения РСФСР.

Между прочим, этого приказа никто никогда не отменял. Необязательность употребления «ё» ведёт к ошибочным прочтениям и невозможности восстановить смысл слова без подробного контекста. Например, заём-заем; совершённый-совершенный; слёз-слез; нёбо-небо; мёл-мел; осёл-осел; вёсел-весел…

А ещё можно привести пример из «Петра Первого» Алексея Толстого: «При этаком-то государе передохнем!». Имелось в виду – «передохнём». Чувствуется разница?

А как вы прочитаете «Все поем»? – Все поём? Всё поем? Всё поём?

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