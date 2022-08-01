23 пьяных водителя и 46 бесправников задержаны за выходные в Могилевской области

За прошедшие выходные дни в Могилевской области ДТП с пострадавшими людьми не произошли.

Как сообщили в УВД облисполкома, сотрудниками ГАИ области выявлено 1107 нарушений ПДД, задержано 23 пьяных водителя и 46 бесправников.

138 пешеходов привлечены к административной ответственности за нарушения ПДД, 36 из которых находились в нетрезвом состоянии.