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222 юных спортсмена со всей Беларуси принимают участие в 43-м традиционном республиканском турнире по греко-римской борьбе

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222 юных спортсмена со всей Беларуси принимают участие в 43-м традиционном республиканском турнире по греко-римской борьбе

222 юных спортсмена со всей Беларуси принимают участие в 43-м традиционном республиканском турнире по греко-римской борьбе (среди юношей 2006-2008 годов рождения) памяти генерал-майора танковых войск Б.С. Бахарова, который проходит с 26 по 28 января в спортивном комплексе "Спартак".

фото Александра Анташкевича

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