22 января в Бобруйске пройдет 3-й этап кубка по образовательной робототехнике

Кубок по образовательной робототехнике - это серия турниров, которые проводятся в различных городах Республики Беларусь. Целью Кубка является популяризация и содействие развитию робототехники в Республике Беларусь.
Что же будет происходить на кубке?
- Для гостей соревнований будет организована выставка работ учащихся(10.30-12.30)
- Пройдет презентация направлений, с возможностью записаться в кружок на месте(10.30-12.30)
- Экскурсия по 17 компетенциям КОРа (10.30-12.30)
Приглашаем всех желающих прикоснуться к удивительному миру будущего!
Мероприятие состоится в государственном учреждении образования "Центр дополнительного образования детей и молодёжи г. Бобруйска" по адресу: Социалистическая,90
Начало мероприятия: 22 января в 10.00
Вход свободный.