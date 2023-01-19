22 января в Бобруйске пройдет 3-й этап кубка по образовательной робототехнике

Кубок по образовательной робототехнике - это серия турниров, которые проводятся в различных городах Республики Беларусь. Целью Кубка является популяризация и содействие развитию робототехники в Республике Беларусь.

Что же будет происходить на кубке?

- Для гостей соревнований будет организована выставка работ учащихся(10.30-12.30)

- Пройдет презентация направлений, с возможностью записаться в кружок на месте(10.30-12.30)

- Экскурсия по 17 компетенциям КОРа (10.30-12.30)

Приглашаем всех желающих прикоснуться к удивительному миру будущего!

Мероприятие состоится в государственном учреждении образования "Центр дополнительного образования детей и молодёжи г. Бобруйска" по адресу: Социалистическая,90

Начало мероприятия: 22 января в 10.00

Вход свободный.