22 января у китайцев наступит 4270 год

Жители Китая и ряда других стран 22 января встречают Новый год. Длится праздник 15 дней. В Поднебесной действует другая система летоисчисления, поэтому китайцы ориентируются в данном вопросе не только на солнечный, но и на лунный календарь. В соответствии с последним начало нового года совпадает по времени со вторым по счету новолунием. Точкой отсчета при этом служит день зимнего солнцестояния (21 декабря). Таким образом, Новый год по восточному календарю не имеет фиксированной даты, ежегодно праздник отмечается в разные числа между 21 января и 21 февраля.

- Праздник Весны - это традиционное и грандиозное события для китайской нации. Для китайцев он имеет очень много особых значений, самое главное из которых - воссоединиться с родными и вместе встретить приход нового года, - говорит Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Республике Беларусь Се Сяоюн, пишет БелТА. - В этом году я буду отмечать Праздник Весны с коллегами из посольства. Мы вместе будем лепить пельмени, смотреть новогодний гала-концерт, наслаждаться праздничным ужином и запускать фейерверки. Мы также будем организовывать различные культурные и спортивные мероприятия, включая соревнования по броскам баскетбольного мяча в корзину, прыжкам на скакалке, бадминтону и настольному теннису, экскурсии в музеи и так далее, то есть будем встречать приход года Кролика в здоровой и яркой праздничной атмосфере. Кроме того, мы с коллегами из посольства будем посещать китайские предприятия в Беларуси, знакомиться с условиями быта, учебы китайских студентов и работы проживающих китайцев в Беларуси, принося им тепло Родины.

К слову, отметят китайский Новый год и в Могилеве, в гимназии №4, единственном учреждении образования Могилевской области, где «Китайский язык» является одним из основных учебных предметов.

Несмотря на то, что Новый год по восточному календарю отмечается в январе или феврале, китайцы также именуют этот день Праздником Весны (по-китайски он звучит как Чуньцзе). Китайцы верят, что именно в этот день природа начинает постепенно оживать и пробуждаться после долгой зимы.

Один из мифов объясняет происхождение сразу нескольких популярных новогодних традиций. Он гласит, что в былые времена в канун Нового года на землю в одну из китайских деревень являлось страшное чудовище по имени Нянь (что переводится как "год"). Это существо уничтожало скот и нападало на людей. Местные жители боялись монстра и старались спрятаться от него. Так продолжалось до тех пор, пока случайно оказавшийся в их деревне путник не показал им несколько приемов, при помощи которых можно отпугнуть чудовище. Когда Нянь в очередной раз явился к людям, на домах были украшения из красной бумаги, а вокруг раздавался громкий треск сгорающего в огне бамбука. Нянь растерялся, а увидев путника, облаченного в красную одежду, испугался, убежал и больше не возвращался. До сих пор красный цвет, громкие салюты и выполненные в алом цвете бумажные украшения на домах - обязательный атрибут китайского Нового года.

С празднованием китайского Нового года связано много разнообразных традиций. Часть из них знакомы и нам, однако есть и весьма специфические праздничные ритуалы, корни которых глубоко уходят корнями в местные легенды и предания. Например, вместо снежинок во время празднования Нового года на окнах китайских домов можно увидеть бумажные украшения цзяньчжи, которые вырезают из цельного листа красной бумаги, а основой служат изображения растений, животных, добрых духов.

Самый распространенный и наиболее традиционный подарок в Китае - красные конверты, (хунбао) с деньгами. Единственное условие – сумма не должна содержать число 4, которое ассоциируется у китайцев со смертью. Еще одна традиция - дарить друг другу по два мандарина. Например, придя в гости, полагается вручить два мандарина хозяевам дома, а уходя - принять аналогичное количество фруктов от них. К слову, в Китае в целом принято дарить на Новый год парные подарки. Считается, что это символизирует семейную гармонию. А вот часы, острые предметы или зонтики китайцам в этот праздник дарить не стоит.

Приметы, связанные с китайским Новым годом:

- нельзя мыть голову или убираться в доме во время новогодних праздников (можно “смыть” удачу);

- не стоит в первые дни наступившего года просить в долг деньги или оформлять кредит (считается, что это чревато проблемами в финансовом плане);

- нельзя есть кашу (есть риск навлечь бедность);

- детский плач - к неудачам, а потому малышей во время праздников стараются успокоить и утешить как можно скорее;

- запрещено пользоваться ножницами и другими острыми предметами.

Новый год по восточному календарю отмечают также в Индонезии, Таиланде, Малайзии, Брунее, Сингапуре, на Филиппинах, Маврикии и т.д.