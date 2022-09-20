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Общество

22 сентября прием граждан Бобруйского района дистанционно проведет заместитель Министра труда и социальной защиты Республики Беларусь

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22 сентября прием граждан Бобруйского района дистанционно проведет заместитель Министра труда и социальной защиты Республики Беларусь

22 сентября 2022 года с 10.00 до 12.00 прием граждан Бобруйского района дистанционно (по телефону) проведет заместитель Министра труда и социальной защиты Республики Беларусь Артёменко Марина Борисовна.

Предварительная запись на прием по телефону 80225 72 04 50, 80225 70 14 50.

 

Бобруйский районный исполнительный комитет

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