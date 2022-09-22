22 сентября МЧС проведет в Бобруйске тематический праздник, посвященный Единому дню безопасности

Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами Республики Беларусь сегодня, 22 сентября 2022 года, проводится Единый день безопасности, в задачи которого входит профилактика чрезвычайных ситуаций, правонарушений и преступлений, обучение поведению в условиях пожаров и иных чрезвычайных ситуаций, а также оказанию первой медицинской помощи.

Во взаимодействии с МВД, Минздравом и Белорусским Обществом Красного Креста спасатели организуют в местах массового пребывания людей тематические интерактивные обучающие площадки для населения.

В Бобруйске спасатели проведут тематический праздник в городском парке культуры и отдыха с 15.00 до 17.00 по адресу: ул. Интернациональная, 45А. В связи неблагоприятными погодными условиями мероприятие перенесено в кинотеатр «Мир».

– Мы подготовили для бобруйчан самый настоящий праздник. Здесь будут работать тематические площадки МЧС, ГАИ, Департамента охраны, Бобруйскгаза и Красного Креста, пройдут показательные выступления спасателей и департамента охраны. В зрительном зале гостей ждет праздничный концерт, во время которого мы вспомним основные правила безопасности в различных сферах жизни. Далее ребят ожидает обучающий фильм по безопасности. Завершиться мероприятия учебной эвакуацией, – рассказал корреспонденту Bobrlife Кирилл Аверченко, инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям.

МЧС подготовило интерактивную карту о местах их размещения, которая находится на официальном сайте, а также специализированный раздел с аудио- и видео- наглядно-изобразительной продукцией в помощь руководителям и работникам организаций.

Приглашаем на мероприятия, которые будут проведены по всей стране!