22 сентября лучше отправиться в путь без авто

Беларусь за чистый воздух! Это девиз экологической акции под названием «День без автомобиля», которая очередной раз пройдет в Республике Беларусь 22 сентября.

Главная цель акции – привлечь внимание людей к проблемам передвижения по городу, и хотя бы один день в году провести без автомобиля, отдав предпочтение пешим прогулкам и альтернативным способам передвижения.

Экологи отмечают, что 85% вредных выбросов приходится на автомобили и только 15% – на промышленные предприятия. Поэтому акция «День без автомобиля» нацелена на изменение транспортного поведения людей и более разумное использование общественного городского пространства.

Каждый белорус вправе сам решать, какой вклад внести в сокращение вредных выбросов в атмосферу: пользоваться или нет личным автомобилем. Многие выбирают альтернативные способы передвижения. С весны до осени белорусы пересаживаются на велосипеды и самокаты

Лучший способ отметить День без автомобиля – просто не пользоваться своим автотранспортом.

Давайте же задумаемся и сделаем дружественный шаг к сохранению природы! Поддержим акцию «День без автомобиля» 22 сентября! Откажемся от использования автомобилей хотя бы на один день!