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22 сентября личный прием и прямую телефонную линию проведут депутаты Палаты представителей Национального собрания

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22 сентября личный прием и прямую телефонную линию проведут депутаты Палаты представителей Национального собрания

22 сентября с 12.00 до 14.00 личный прием граждан проведет депутат Палаты представителей Национального собрания РБ Ирина Николаевна Рынейская.

Адрес: администрации Ленинского района (ул.Советская, 78, кабинет №113). Предварительная запись на прием производится по телефону: 8 (0225) 76-21-72.

Также 22 сентября с 12.00 до 14.00 прием граждан посредством телефонной связи проведет депутат Палаты представителей Национального собрания РБ Вера Владимировна Широкая

Телефон: 8 (0225) 77-75-07.

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