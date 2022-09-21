22 сентября – Единый день безопасности
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В Республике Беларусь 22 сентября 2022 года будет проводиться Единый день безопасности. Акция будет направлена на формирование в обществе культуры безопасности жизнедеятельности, проведение образовательно-воспитательной работы и пропаганду безопасных условий проживания населения.
Госэнергогазнадзор традиционно примет участие в республиканской акции. Инспекторским персоналом учреждения будут проводиться обучающие профилактические мероприятия с населением и трудовыми коллективами организаций. Также будут проведены мероприятия с персоналом учреждения по предупреждению чрезвычайных ситуаций, отработке действий при эвакуации.
Материалы к Единому дню безопасности доступны на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь по ссылке: https://mchs.gov.by/edinyy-den-bezopasnosti/
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