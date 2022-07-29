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Профилактика

22 и 23 июля на территории города Бобруйска прошел специальный комплекс мероприятий «Правопорядок»

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22 и 23 июля на территории города Бобруйска прошел специальный комплекс мероприятий «Правопорядок»

Как рассказали в отделении правопорядка и профилактики УВД Бобруйского горисполкома, с целью профилактики преступлений, совершаемых в общественных местах, в состоянии алкогольного опьянения, а также совершаемых лицами, имеющими судимость, 22 и 23 июля 2022 в Бобруйске было проведено специальное комплексное мероприятие «Правопорядок».

По результатам проведения мероприятий проведено 10 санкционированных осмотров мест незаконной реализации спиртосодержащей жидкости, в результате выявлено 3 факта незаконного оборота фальсифицированного алкоголя, 1 факт хранения самогонной браги и 1 факт хранения самогонного аппарата. За распитие алкогольных и слабоалкогольных напитков в общественных местах было выявлено 10 административных правонарушений.

При проведении мероприятий выявлено 179 нарушений Правил дорожного движения, было отстранено от управления 3 водителя, управлявших транспортом в состоянии опьянения.

ГИОС УВД Бобруйского горисполкома ­

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