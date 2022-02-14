22 февраля в 10:00 состоится 38-я очередная сессия Бобруйского городского Совета депутатов 28-го созыва
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22 февраля 2022 г. в 10.00 состоится 38-я очередная сессия Бобруйского городского Совета депутатов 28-го созыва (пл. Ленина, 1, зал заседаний, 7 этаж).
Начало регистрации в 9.30.
Основные вопросы повестки дня:
- О работе Бобруйского городского исполнительного комитета по социально-экономическому развитию города Бобруйска в 2021 году.
- О работе президиума Бобруйского городского Совета депутатов по итогам работы в 2021 году.
- Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Бобруйска за 2021 год.
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