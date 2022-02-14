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22 февраля в 10:00 состоится 38-я очередная сессия Бобруйского городского Совета депутатов 28-го созыва

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22 февраля в 10:00 состоится 38-я очередная сессия Бобруйского городского Совета депутатов 28-го созыва

22 февраля 2022 г. в 10.00 состоится 38-я  очередная сессия  Бобруйского городского Совета депутатов 28-го созыва (пл. Ленина, 1,  зал заседаний, 7 этаж).

Начало регистрации в 9.30.

Основные вопросы повестки дня:

  1. О работе Бобруйского городского исполнительного комитета по социально-экономическому развитию города Бобруйска в 2021 году.
  2. О работе президиума Бобруйского городского Совета депутатов по итогам работы в 2021 году.
  3. Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Бобруйска за 2021 год.

 

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