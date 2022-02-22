22.02.2022 в отделе ЗАГС Бобруйского горисполкома зарегистрировали 22 пары

В красивую зеркальную дату 22.02.2022 в отделе ЗАГС Бобруйского городского исполнительного комитета зарегистрировали 22 пары. Об этом корреспонденту «БЖ» рассказала начальник отдела ЗАГС Бобруйского горисполкома Юлия Михолап.

– Сегодня, 22.02.2022, мы зарегистрировали 22 супружеские пары, которые решили стать обладателями зеркальной даты в свидетельстве о заключении брака. Все пары прекрасно себя чувствовали, настроение было отличное, заветную дату получили все, кто хотел, и они счастливы. У всех желающих мы приняли заявления на эту волшебную дату. Никому не отказали. Мы искренне надеемся, что эта зеркальная дата, эти волшебные двойки помогут в супружеской жизни, станут их талисманом и все эти браки останутся крепкими на долгие годы, – поделилась Юлия Валерьевна.