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22.02.2022 в отделе ЗАГС Бобруйского горисполкома зарегистрировали 22 пары

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22.02.2022 в отделе ЗАГС Бобруйского горисполкома зарегистрировали 22 пары

В красивую зеркальную дату 22.02.2022 в отделе ЗАГС Бобруйского городского исполнительного комитета зарегистрировали 22 пары. Об этом корреспонденту «БЖ» рассказала начальник отдела ЗАГС Бобруйского горисполкома Юлия Михолап.

Сегодня, 22.02.2022, мы зарегистрировали 22 супружеские пары, которые решили стать обладателями зеркальной даты в свидетельстве о заключении брака. Все пары прекрасно себя чувствовали, настроение было отличное, заветную дату получили все, кто хотел, и они счастливы. У всех желающих мы приняли заявления на эту волшебную дату. Никому не отказали. Мы искренне надеемся, что эта зеркальная дата, эти волшебные двойки помогут в супружеской жизни, станут их талисманом и все эти браки останутся крепкими на долгие годы, – поделилась Юлия Валерьевна.

Виктор ЧАБАН.

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