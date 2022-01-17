Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

ОбществоРеферендум 2022

21 января профсоюзный лидер Бобруйска проведет прием в рамках работы общественной приемной по сбору предложений по проекту изменений в Конституцию

62 0

21 января профсоюзный лидер Бобруйска проведет прием в рамках работы общественной приемной по сбору предложений по проекту изменений в Конституцию

21 января председатель Бобруйского городского объединения организаций профсоюзов, входящих в Федерацию профсоюзов Беларуси Людмила Григорьевна Балакер проведет прием в рамках работы общественной приемной по сбору предложений по проекту изменений в Конституцию Республики Беларусь.

Информация! Место, адрес: Бобруйский горисполком (пл. Ленина, 1) каб. 210. Время работы: с 17.00 до 19.00.

Напомним, ранее был опубликован график работы городской общественной приемной по сбору предложений по проекту изменений в Основной Закон страны.

Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
Translate »