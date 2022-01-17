21 января профсоюзный лидер Бобруйска проведет прием в рамках работы общественной приемной по сбору предложений по проекту изменений в Конституцию

21 января председатель Бобруйского городского объединения организаций профсоюзов, входящих в Федерацию профсоюзов Беларуси Людмила Григорьевна Балакер проведет прием в рамках работы общественной приемной по сбору предложений по проекту изменений в Конституцию Республики Беларусь.

Информация! Место, адрес: Бобруйский горисполком (пл. Ленина, 1) каб. 210. Время работы: с 17.00 до 19.00.

Напомним, ранее был опубликован график работы городской общественной приемной по сбору предложений по проекту изменений в Основной Закон страны.