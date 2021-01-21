21 января 2021 года – уникальный день, который бывает раз в столетие

В повседневной жизни цифры окружают нас буквально повсюду.

И если зачастую мы даже не замечаем, как часто применяем их, то такие комбинации, как, например, 21 число 21 года 21 века без внимания уж точно не остаются. Некоторые придают подобным сочетаниям особое значение.

21.01.2021. Если по нумерологии сложить все эти цифры, то получается девятка, а она символизирует завершение чего-то старого и начало нового. Сама цифра 21, которая в нашем случае обозначает и день, и год, и век, в нумерологии является плотно связанной с действием. Ее стихия – активное влияние на мир, стремительные решения и внезапные ходы, импровизация и построение линии поведения на ходу без долгих раздумий.

А что означают цифры красивой даты 21.01.2021 каждая по отдельности?

В нумерологии цифра «0» наделена особым статусом. Она – первоисточник всех чисел, из-за формы круга, не имеющего ни начала, ни конца, считается своеобразным знаком бесконечности. Если в дате присутствуют несколько нулей, это говорит об огромных возможностях, которые она может предоставить.

«Единица» среди чисел нумерологического ядра олицетворяет духовную и материальную энергию. В ней заключена энергия жизни, воли, ума.

«Двойка», уверены нумерологи, символ равновесия и взаимодействия. Цифра сопутствует точности и концентрации, поэтому отлично подходит для составления выверенных планов и стратегий. Но, при всем этом, цифре «2»бывают присущи некоторая нерешительность и сомнения.

Первое, на что в дате 21.01.2021 обращают внимание нумерологи, – благоприятное сочетание цифр для тех, кто в этот день собрался связаться узами брака. Тандем «1» и «2»может послужить хорошим знаком. «Гибкость» двоек отлично сгладит эмоциональность единиц, а обозначающая решительность «1» поможет справиться с сомнениями, характерными для «2».

Что до финансов, то в этот день, по мнению нумерологов, следует проявить особую бдительность и аккуратность. Эксперты «циферных» дел считают, что вложениям в новые проекты, к которым стремится «1», может помешать нерешительность, перешедшая от цифры «2». Проще говоря – 21.01.2021 – не лучший день для инвестиций, деньги могут быть потрачены впустую. Но с другой стороны, этот день может принести неожиданную прибыль. Вспомните, может кто-то должен вам денег? Возможно, именно сегодня вы получите их обратно.

На работе можно проявлять активность, но без давления и чрезмерного энтузиазма, все также должно быть взвешено и обосновано. Лучше всего работать в коллективе, но при этом избегать малейших трений и тем более конфликтов.

А вот по мнению астрологов, 21 января 2021 года считается неблагоприятным и даже опасным днем. Стоит проявлять осторожность. Чрезмерные амбиции, гордыня и самоуверенность могут обернуться против вас, важно не поддаваться иллюзиям и держать себя в руках.

А еще 21 января во всем мире отмечают один из самых приятных праздников – Международный день объятий. По традиции, в этот день можно смело обнимать даже незнакомых людей. А в 21:21 не забудьте загадать желание. Говорят, обязательно сбудется!